Sesizarea și intervenția poliției

Polițiștii Secției Rurale Coșoveni au fost alertați pe 17 septembrie de tatăl minorei, un bărbat de 52 de ani, care a reclamat că fiica sa ar fi fost victima unei agresiuni cu o seară înainte.

Ancheta preliminară arată că, în jurul orei 20:30, copilul se afla pe terenul de fotbal din comună, când bărbatul de 57 de ani s-ar fi apropiat și ar fi atins-o în zonele intime.

Măsuri luate de autorități

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova vor decide ce măsuri preventive vor fi dispuse în continuare.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta.