Este situație fără precedent în țară. Bătrânii au apelat la justiție pentru recalcularea pensiilor. Mii de oameni care se consideră nedreptățiți de Casele Județene de Pensii își caută dreptatea la instanțe. De exemplu, Casa de Pensii Argeş are 4.000 de dosare în instanță. Oamenii sunt nemulțumiți de recalcularea pensiilor. O situație asemănătoare are loc și la Casa de Pensii Vâlcea. 75% din cazurile judecate la Tribunalul din Pitești sunt ale vârstnicilor nemulțumiți de pensia infimă pe care o au după zeci de ani de muncă. Iar o situație asemănătoare are loc și la Casa de Pensii Vâlcea.