Sfantul Eustatie a fost general al armatei romane din vremea imparatului Traian (98-117). Inainte de a primi botezul se numea Placid. Din viata sa aflam ca intr-o zi, aflandu-se la vanatoare, a gonit un cerb. Prin descoperire dumnezeiasca, vede intre coarnele cerbului cinstita Cruce a Mantuitorului si aude un glas de la Cruce: "Placide, pentru ce Ma prigonesti? Eu sunt Hristos, pe Care tu Il cinstesti fara sa stii, prin lucrarile tale cele bune“. La putin timp dupa aceasta minune, Placid impreuna cu sotia si copiii sai, s-au botezat. La botez au primit numele de Eustatie, sotia lui - Teopista, iar cei doi copii: Agapie si Teopist.

Dupa botez, a mers la locul unde i s-a descoperit Dumnezeu pentru a-I multumi si aude din nou glasul Domnului care ii vesteste ca va lua moarte muceniceasca. Se retrage din armata pentru o vreme, dar revine la insistentele imparatului Traian. Acesta dorea sa iasa invingator din lupta cu barbarii. Armata romana iese invingatoare avandu-l conducator pe Eustatie. Intre timp imparatul Traian a murit, iar noul imparat Adrian, i-a cerut sa aduca jertfe idolilor. Pentru ca a refuzat, a fost aruncat la fiare impreuna cu familia sa. Pentru ca acestea nu le-au facut niciun rau, au fost aruncati intr-un cazan de arama incins. In a treia zi, trupurile lor au fost scoase intregi si nearse.

Potrivit documentelor din arhiva parohiei, particele din moastele Sfintilor Mucenici Eustatie, Teopista, Agapie si Teopist, facatori de minuni si ocrotitori ai familiei crestine, au fost aduse la biserica Iancu Vechi – Matasari in anul 1840 de catre un credincios din Bucuresti, Mihai Zidaru, de la Baia (judetul Suceava), prima cetate de scaun a Moldovei (secolul al XIV-lea). De atunci, acestea sunt pastrate ca un dar de mare pret al bisericii Iancu Vechi-Matasari si venerate cu evlavie. Reputati istorici romani, intre care mentionam pe Nicolae Iorga (in lucrarea Inscriptii din bisericile Romaniei adnotate si publicate, Bucuresti, 1905-1907), atesta existenta moastelor Sfintilor Mucenici Eustatie, Teopista, Agapie si Teopist, facatori de minuni si ocrotitori ai familiei crestine, la biserica Iancu Vechi- Matasari.

Troparul Sfantului Mucenic Eustatie si al celor impreuna cu dansul: sotia sa Teopisti cu cei doi fii ai lor Agapie si Teopist

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Marturisitori Ipatie, episcopul, si Andrei, preotul;

- Sfintilor Martin, episcop al Romei, si Maxim cel Intelept;

- Sfintilor Anastasie, Teodor si Euprepie, ucenici ai Sfantului Maxim;

- Sfintilor Mucenici Artemidor si Taleleu;

- Sfantului Cuvios Meletie, episcopul Ciprului; a lui Ioan Egipteanul, marturisitorul, si a Sfantului Mucenic Ilarion Criteanul.