„În conformitate cu principiul reciprocităţii, orice atac al UE asupra proprietăţii noastre va primi un răspuns foarte dur. Ştiu şi ei acest lucru”, a declarat Zaharova reporterilor. „Rusia dispune de un arsenal suficient de contramăsuri şi capacităţi pentru un răspuns politic şi economic adecvat”, a adăugat ea.

CE IMPLICĂ PLANUL UE?

UE lucrează la modalităţi de finanţare a apărării şi reconstrucţiei Ucrainei folosind activele îngheţate ale băncii centrale ruse, fără a le confisca însă. Aceasta ar implica acordarea unui împrumut Ucrainei, care va fi rambursat dacă şi când Ucraina va primi reparaţii de război de la Rusia în cadrul unui acord de pace.

Zaharova a ridiculizat întregul plan. „Nici nu vreau să discut conceptul în sine, este atât de iluzoriu. Dar cuvântul reparaţii mi-a atras atenţia... Despre ce fel de reparaţii vorbeşte (preşedinta Comisiei Europene) Ursula von der Leyen?”, a spus ea indignată de ideea că Rusia ar trebui să plătească reparaţii de război Ucrainei. Zaharova a adăugat că Rusia câştigă războiul împotriva Ucrainei şi că reparaţiile sunt plătite de învinşi.

Din cele aproximativ 300 de miliarde de dolari în active îngheţate, 210 miliarde de euro (247 miliarde de dolari) sunt deţinute în Europa, dintre care 185 miliarde de euro se află în Euroclear, un depozitar central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Împrumutul propus ar fi acordat folosind numerarul acumulat pe măsură ce aceste valori mobiliare ajung la scadenţă.

Rusia nu a spus cum va răspunde, dar analiştii spun că este probabil să vizeze activele companiilor occidentale care încă operează în ţară.

Publicaţia financiară independentă rusă The Bell a scris săptămâna aceasta că planul UE ar putea declanşa un „război major de confiscare între Moscova şi Europa”.