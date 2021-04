"Astăzi am venit aici pentru a ridica trupul cumnatei mele (...). Îmi pare nespus de rău imi că nu putem să o înmormântăm cerștinește. Soțul și fata și nepoata sunt încă internați în spital. Ei nu pot veni la această înmormântare. Nespus de rău îmi pare... Statul ăsta nu are grijă de noi. Suntem buni numai pentru taxe și altceva nimic, nimic mai bun", a afirmat cumnata uneia dintre victime.

"Din cauza că nu are buletin. Când a adus aici decedatul trebuia să aducă și buletinul. De de 2 zile. Ieri am stat aici, m-a ținut portarul, nu mi-a zis nimic. Zicea: "Veniți mâine că luati mortul. Astăzi au zis: "Veniți cu buletinul sorei. Eu de unde să îl iau? Ca toată familia este în spital. Eu nu am de unde să il iau buletinul. Ieri am umblat toată ziua, azi toata ziua", povestește chiar sora persoanei decedate.

Vă reamintim că o nouă tragedie a avut loc, luni seara, în România! Trei pacienți au murit în urma unui incident produs la Spitalul „Victor Babeș” din București. Pacienții se aflau în TIR-ul de Terapie Intensivă instalat sâmbătă, după evacuarea scandaloasă a pacienților de la spitalul Foișor. O ipoteză halucinantă este luată în calcul pentru explicarea incidentului de la „Victor Babeș”: cineva ar fi reglat NECORESPUNZĂTOR ventilatoarele, astfel că s-ar fi mărit nepermis de mult presiunea oxigenului. Cei trei bolnavi de COVID-19 au decedat după ce au intrat în stop cardio-respirator, nemaifiind salvați de medicii care au încercat și ventilarea manuală a acestora. Din păcate, incidentul dramatic de la „Victor Babeș” nu este singular în ultimul an: peste 30 de pacienți bolnavi de COVID-19 au murit în urma incendiilor din secțiile de ATI de la Spitalul Județean din Piatra Neamț și de la Spitalul „Matei Balș” din București.