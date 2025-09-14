Seismul a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploiești, 74 km vest de Focșani, 89 km nord-est de Târgoviște.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.