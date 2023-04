România a condamnat miercuri, într-o convorbire telefonică ce a avut loc între miniștrii de externe Bogdan Aurescu și Dmytro Kuleba, execuția unui prizonier de război ucrainean de către Rusia, a afirmat șeful diplomației de la Kiev.

“Am discutat cu omologul meu român Bogdan Aurescu, care a condamnat execuția unui prizonier de război ucrainean, precum și alte atrocități ale Rusiei. Am discutat o serie de chestiuni bilaterale și regionale cu scopul de a consolida securitatea în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta”, a spus Kuleba.

I spoke with my Romanian counterpart @BogdanAurescu who condemned the execution of a Ukrainian prisoner of war as well as other Russian atrocities. We discussed a number of bilateral and regional issues aimed at enhancing security in the Black Sea region and beyond.