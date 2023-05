România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023, ce are loc sâmbătă, 13 mai.

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei ce a avut loc joi seară, la Liverpool, Marea Britanie. Theodor Andrei „D.G.T. (Off and on)” a urcat pe scenă al treilea, având o prestație primită bine de public.

Cine e Theodor Andrei

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Până acum, el a câștigat peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. Este elev în clasa a XII-a și învață la Colegiul Național Dinu Lipatti. Artistul și-a compus singur melodia „D.G.T. (Off and on)', iar 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Eurovision.

ȚĂRILE CALIFICATE ÎN FINALA DIN 13 MAI

Croația

Republica Moldova

Elveția

Finalnda

Cehia

Israel

Portugalia

Suedia

Serbia

Norvegia

Albania

Cipru

Estonia

Belgia

Austria

Lituania

Polonia

Australia

Armenia

Slovenia

La care se adaugă, din oficiu, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi Ucraina.

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe M&S Bank Arena din Liverpool sâmbătă, 13 mai.



Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia anul trecut pe 24 februarie 2022 pe teritoriul acestei ţări.

SEMIFINALIȘTII PENTRU 13 MAI

Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).

Aceştia se alătură, în finala care va avea loc sâmbătă, reprezentanţilor primelor 10 ţări care au fost alese în semifinala de marţi: Croaţia, Republica Moldova (Pasha Parfeny cu "Soarele şi Luna"), Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia.

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi Ucraina, care a câştigat Eurovision 2022.



CELE MAI BUNE PERFORMANȚE ALE ROMÂNIEI LA EUROVISION

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006