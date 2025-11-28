Valeriu Nicolae afirmă că vulnerabilitatea lui Ionuț Moșteanu era cunoscută de câțiva ani, iar acum, când scandalul a izbucnit în spațiul public, liderii USR au adoptat cea mai păguboasă strategie.

„Problema mare nu e că oamenii și-au exagerat grav CV-urile, ci faptul că liderii USR nu au făcut nimic să rezolve aceste lucruri și s-au încăpățânat, absolut stupid, să găsească justificări care de care mai penibile”, a scris Nicolae într-o postare pe Facebook.

El amintește că, în martie 2022, a publicat un articol despre o serie de lideri vulnerabili ai USR, care se încheia cu concluzia: „Din păcate, singurele lucruri remarcabile în acest moment la USR sunt gafele și ego-urile exagerate ale liderilor partidului.”