Șeful statului susține că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, sunt menite să oprească acest război "ilegal" și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.

"Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pașii următori. Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european", a scris, Nicușor Dan, sâmbătă, pe platforma de socializare X.

În ceea ce privește Rusia, președintele român consideră că acest stat trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile să înceteze.

"Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace", a adăugat Nicușor Dan.

Întâlnirea din Alaska de vineri, 15 august, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.

În declarația de presă de la finalul summitului, președintele SUA a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menționat acorduri despre care a susținut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluționarea conflictului militar din Ucraina, scrie Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump. Zelenski a precizat că a discutat la telefon aproximativ o oră cu Trump, după care s-au alăturat convorbirii mai mulți lideri europeni.

Ulterior, liderii europeni au afirmat că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Trump, Zelenski și Putin, potrivit unei declarații semnate de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk și președintele finlandez Alexander Stubb.

