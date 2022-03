RĂZBOI Rusia-Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie

Ora 04:00 - Este așteptat un atac la Herson. Presa ucraineană anunță că și aici va fi lansată o ofensivă.

Lângă Herson, Forțele Armate ale Ucrainei au doborât o coloană mare de echipamente militare ruse, potrivit Unian.net.

Ora 03:40 - Noi imagini prin satelit înregistrate luni indică prezenţa unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev care se întindea pe aproximativ 103 kilometri (64 de mile), mult mai lung decât se credea. FOTO - AICI

Ora 03:28 - Organizația internațională World Rugby a anunțat suspendarea Rusiei și Belarus din toate competițiile internaționale, ca urmare a invadării Ucrainei, potrivit CNN.

03:00 – Sirenele au sunat din nou în plină noapte, semn că un raid aerian poate avea loc în orice moment. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a sfătuit pe locuitori să petreacă noaptea de luni spre marți în subsoluri sau adăposturi anti-bombe, dacă este posibil. Primarul a transmis că „seara asta va fi din nou dificilă. Facem apel la oamenii din Kiev să petreacă noaptea într-un adăpost”, într-un mesaj video pe Facebook.

Ora 02:40 - În primele ore ale dimineții au fost auzite explozii puternice în zona Herson, în sudul Ucrainei, probabil în apropierea portului. Herson se află la nord-est de peninsula Crimeea. Duminică, rușii au anunțat că au capturat orașul.

Ora 02:25 - Rusia a folosit luni o armă termobarică interzisă în timpul luptelor din Ucraina, a acuzat ambasadorul ucrainean în SUA în fața parlamentarilor americani. Gravele acuzații au fost făcute după ce bombardamentele din anumite orașe au fost devastatoare la începutul săptămânii. În Harkov, rachetele de artilerie au lăsat urme profunde: în afara clădirilor distruse, au murit

Ora 02:00 - Imagini cu trupe rusești pe străzile din Berdyansk în timpul nopții au fost publicate. Portul se află în regiunea Zaporjie

