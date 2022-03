Imagini infioratoare cu un nor dens de fum dupa atacul cu rachete ale rușilor au fost postate pe rețelele de socializare. O rachetă a țintit turnul de televiziune și o a doua a lovit în zona acestuia, potrivit filmuletelor postate.

Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV

Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime, răniți sau morți, menționează presa ucraineana, anunță Unian.net. Turnul TV a fost lovit de lângă o stație de metrou, iar unul din proiectile a lovit camera de control . Au fost anunțate probleme cu difuzarea TV.

Turnul de comunicații din capitala Ucrainei are 385 de metri și este construit din zabrele de oțel.

Rusii incearca sa distruga reteaua de comunicații în asaltul asupra capitalei. Forțele armate ruse au anunțat marți deja că vor răspunde cu asemenea acțiuni ca răspuns la atacurile cibernetice ale ucrainenilor.

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the Russian attack on the #Kyiv TV tower area. Damage is being reported to the tower, hindering Ukrainian media in broadcasting to the public. pic.twitter.com/RQIp6Prf7f