În Vinerea Scumpă credincioșii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii

În Vinerea Luminată credincioșii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Praznicul împărătesc este închinat minunilor înfăptuite de Maica Domnului. În această zi, după Liturghie, preoții sfințesc apele care primesc puteri vindecătoare.

Bolnavii se vindecă când se spală cu apă sfințită

Tradiția spune că bolnavii care se spală cu apa sfințită în Vinerea Scumpă se vindecă. În ziua praznicului, credincioșii din diferite țări participă la o ceremonie specială, oficiată în Israel, la Izvorul Tămăduirii. În acest loc binecuvântat de Mântuitorul nostru Iisus s-au împlinit, de-a lungul deceniilor, numeroase minuni.

În Vinerea Luminată se respectă rânduielile bisericești

In Vinerea Luminată nu se fac treburi casnice: nu se spală, nu se calcă. Tradiția îi îndeamnă pe credincioși să respecte, an de an, vinerile scumpe, să se roage și să împlinească rânduielile bisericești. Cei care respectă aceste tradiți se vor bucura de spor în munca de fiecare zi, de sănătate deplină și când vor trece la viața veșnică vor avea un loc asigurat în Rai.

Vinerea Luminată este zi de harți

Datorită Învierii Domnului, în Săptămâna Luminată, zilele de Miercuri și de Vineri sunt zile de harți și, cu acest prilej, Biserica rânduiește dezlegarea la mâncărurile de dulce. În același timp, miercurea și vinerea, în perioada cuprinsă între Învierea Domnului şi Duminica Tuturor Sfinţilor (prima după Rusalii), credincioșii au dezlegare la peşte.

Vinerea Scumpă se deosebește de Vinerea Neagră

Vinerea Scumpă este în contrast direct cu Vinerea Neagră, sau Vinerea Mare, din ajunul Paștelui. Legendele spun că Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar în Vinerea Scumpă, iar acea apă era dătătoare de viață.

Alte tradiții care trebuie respectate de credincioși

Potrivit rânduielilor bisericești, de la Învierea Domnului și până la Rusalii, credincioșii nu trebuie să facă metanii, ci doar închinăciuni.

Începând din Duminica Sfintelor Paști și până la Înălţarea Domnului, la Liturghie se cântă Axionul Paștilor, „Îngerul a strigat”. De asemenea, credincioșii se salută cu cuvintele „Hristos a Înviat!” și răspund „Adevărat a Înviat!”

În Săptămâna Luminată nu se citește Psaltirea și nu se fac parastase pentru cei trecuți la viața veșnică; slujbele acestea sunt reluate după Duminica Tomii. De asemenea, slujbele de înmormântare din Săptămâna Luminată sunt oficiate după o rânduială specială. Slujba înmormântării este înlocuită de slujba Învierii. De aceea, și cântările acestei slujbe vorbesc de biruința Vieții asupra morții.

După slujba de seară, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, potrivit tradiției, preoții sfințesc din nou fântânile și apa primește din nou puteri tămăduitoare.

Sursă text: Click.ro