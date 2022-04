Razboi in Ucraina

Regiunea de est a Ucrainei a fost, azi noapte, ținta a zeci de rachete. Ucrainenii din regiunea Harkovului și a Donbasului încearcă să găsească adăpost pentru a se ascunde de bombardamente. Între timp, echipajele medicale fac față cu greu în misiunea lor de a salva victimele. Iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că ofensiva rușilor în estul țării urmează să fie și mai dură.

Rușii au bombardat Harkovul în toiul nopții cu zeci de rachete.

Echipajele de urgență nici nu au avut timp să preia victimele.

Russia used the double attacks in Ukraine today. The same tactic that used in Syria while the paramedic teams and first responders in responding to help the injured after the first attack by Russia troops. #Kharkiv #Ukraine️



