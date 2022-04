Imaginile au fost publicate pe Twitter luni de către portaluri specializate în știri și analize militare și au fost preluate de către agenția de presă ucraineană Unian. Agenția a adăugat comentarii ironice la adresa celor care cred că vasul ar fi fost avariat în urma unei explozii la bord sau care au susținut că fotografiile ar fi false.

#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.



Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 "Neptun" ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES