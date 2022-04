Rusia a acceptat verbal propunerile făcute de ucraineni, a anunțat negociatorul-șef al Ucrainei. Trupele ruse par să se retragă din jurul Capitalei și să se regrupeze. Forțele ucrainene au preluat controlul complet asupra regiunii Kiev. Zelenski a transmis din nou un mesaj tranșant oficialilor de la Budapesta. China este acuzată că a atacat cibernetic mai multe instituții militare și nucleare ale Ucrainei cu numai câteva zile înainte de invazia rusă.

Negociatorul-șef al Ucrainei a declarat că Rusia a acceptat verbal toate propunerile Ucrainei, cu excepția celor legate de Crimeea. El a adăugat că Moscova a fost de acord că un referendum privind neutralitatea Ucrainei ar fi singura cale de ieșire din această situație.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj în care critică Ungaria.

"Vreau să mă adresez unei persoane care nu înțelege ce se întâmplă, nu doar în Ucraina, ci și în Europa, premierul Ungariei. Este singurul din Europa care îl susține deschis pe domnul Putin. Nu am cerut nimic special oficialilor de la Budapesta. Întreaga Europa vrea să oprească războiul, să restabilească pacea. De ce oficialul de la Budapesta se opune Europei, tuturor țărilor civilizate?", spune Zelenski.

Victoria în fața armatei lui Putin este, însă, una amară. Aproae 300 de persoane au trebuit îngropate în gropi comune la Bucea, un oraș aflat la nord-vest de Kiev și un loc în care s-au dat lupte grele.

