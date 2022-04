Locuitori din acest oraş situat pe Nipru, mare fluviu care traversează Ucraina, au început o "acţiune paşnică pentru a spune nu ocupanţilor", a precizat ea pe Telegram.

Russian occupants trying to disperse today's rally in the temporarily occupied Kahovka.



The video is taken from the Telegram channel of Andriy Tsaplienko, a Ukrainian military journalist pic.twitter.com/zu5wkcFicA