De aproape o lună, Ucraina este bombardată masiv de armata rusă, dar rămâne încă în picioare. Rusia nu pare să fi făcut progrese majore, spun analiștii militari, deși continuă să atace principalele orașe ale țării vecine.

Noi explozii au avut loc noaptea trecută în Herson, oraș deja cucerit de trupele rusești. Numărul civililor ucraineni care și-au pierdut viața în urma bombardamentelor este în creștere. 117, din nefericire, sunt copii.

În același timp, președintele Volodomir Zelenski urmează să se adreseze prin videoconferinţă liderilor ţărilor din NATO care se reunesc mâine la Bruxelles. Acolo va avea loc un summit extraordinar dedicat invadării Ucrainei de către Rusia.

În Herson, o pădure din apropierea unor clădiri rezidențiale în care locuiau oameni a fost cuprinsă de flăcări.

❗️⚡️A forest is on fire in Kherson now



Nearby there are residential buildings with people. Firefighters and civilians are not allowed.#Ukraine #Russia #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/4HVn2tcBxR