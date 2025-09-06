Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a condus ancheta prin intermediul delegației sale în Ucraina și a constatat că 2.577 de soldați se află în continuare în captivitate în Rusia.

Potrivit reprezentanților organizației internaționale, Rusia încalcă în mod regulat dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Geneva, prin tratamentul aplicat prizonierilor de război și civililor ucraineni.

Premierul canadian Mark Carney a declarat, vineri, că președintele rus Vladimir Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina.

„Putin este cauza acestui război, el este motivul uciderilor”, a declarat Carney reporterilor. „El nu va dicta condițiile păcii.”

Anterior, Putin a amenințat potențialele forțe de menținere a păcii, spunând că trupele străine aflate pe teritoriul Ucrainei vor fi considerate „ținte legitime pentru distrugere”.