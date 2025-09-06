Război în Ucraina, ziua 1.291. Peste 2.500 de prizonieri de război ucraineni se află în captivitate în Rusia. ”Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina”- LIVE TEXT

Peste 2.500 de soldați ucraineni se află în continuare în captivitate în Rusia, arată o analiză realizată de o misiune independentă de experți, a anunțat Ministerul ucrainean de Interne într-o postare pe Telegram. În timp ce Occidentul face eforturi pentru aducerea Rusiei la masa negocierilor, Moscova continuă atacurile în Ucraina în speranța că va obține în cele din urmă teritoriile pe care acum le ocupă abuziv. Cu toate acestea, ”Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina”, avertizează Carney, premierul Canadei. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1.291.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a condus ancheta prin intermediul delegației sale în Ucraina și a constatat că 2.577 de soldați se află în continuare în captivitate în Rusia.

Potrivit reprezentanților organizației internaționale, Rusia încalcă în mod regulat dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Geneva, prin tratamentul aplicat prizonierilor de război și civililor ucraineni.

Premierul canadian Mark Carney a declarat, vineri, că președintele rus Vladimir Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina.

„Putin este cauza acestui război, el este motivul uciderilor”, a declarat Carney reporterilor. „El nu va dicta condițiile păcii.”

Anterior, Putin a amenințat potențialele forțe de menținere a păcii, spunând că trupele străine aflate pe teritoriul Ucrainei vor fi considerate „ținte legitime pentru distrugere”.