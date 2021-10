„Noi ne-am adresat și formal si informal autorităților locale, avem un dialog constant cu autoritaile locale. Am vrut ca toata lumea să înțeleagă dramatismul situatiei. Alimentarea cu gaz in Timișoara, din toate spitalele se adaugă la dramatismul in care trăim, suplimentată de tăierea gazului și va duce la o creștere a mortalității. Este foarte, foarte posibil...”, a declarat medicul Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, marți seară, la „Legile puterii”, cu Alexandra Păcuraru.

„În secțiile COVID suntem obligați sa facem aerisiri pentru mentinerea nivelului de oxigen, sa nu duca la pericol de incendiu. Temperaturile sunt deja de zero grade, temperatura ajunge să coboare vertiginos în saloane. Un organism care se luptă cu boala nu se poate lupta si cu frigul”, a mai spus Raul Pătrașcu.

„Nu mai avem caldură, caloriferele sunt reci la toate spitalele din Timișoara. Am ajuns la o solutie cu Consiliul Județean: instalații de climatizare avem in fiecare salon, am scos din magazii lenjeria de iarna, plapumi mai groase, soluții pe termen scurt. Mâine (miercuri, 27 octombrie - n.red.), pe termen mediu, CJ face o rectificare bugetara pentru instalarea unei centrale termice. Am finalizat, tot ce mai avem nevoie e o centrala pe care trebuie să o racordăm Noi vom analiza si metode și tehnologii de ultima ora - microturbine pe cogenerare, dar vom vedea care pot fi implementate mai rapid”, a mai explicat managerul Spitalului Județean Timișoara la „Legile puterii”.

Raul Pătrașcu a făcut marți un apel disperat pentru găsirea unor soluții pentru încălzirea spitalelor din Timișoara cât mai repede după ce toți furnizarea gazelor a fost întreruptă, afectând aproape toți oamenii din orașul de pe Bega, care îndură deja și frigul din case. Managerii spitalelor din Timișoara au cerut soluții urgente, la unison, dupa ce a fost oprita alimentarea cu gaz a Colterm, iar caloriferele s-au răcit în peste 50.000 de locuințe din oraș, in spitale și institutii.

Redăm mai jos scrisoarea deschisă transmisă de managerii spitalelor din Timișoara:

„In atentia marilor companii producatoare si furnizoare de gaze din Romania

In numele tuturor pacientilor internati in spitalele din Timisoara va rugam sa ne sprijiniti prin identificarea unei solutii care sa asigure furnizarea gentului termic in spitalele din municipiul nostru.

In aceasta perioada de criza sanitara cauzata de pandemia COVID19, taierea gazului in Timisoara va conduce la cresterea gradului de dramatism pe care il inregistram deja. Spitalele din Timisoara sunt implicate in lupta cu acest virus nemilos, eforturile noastre in salvarea de vieti omenesti fiind supraomenesti.

Va rugam pe voi, marii producatori si furnizori de gaz din Romania, sa faceti si voi aceleasi eforturi pentru a contribui la salvarea vietilor conationalilor nostri. Fara o temperatura optima in saloane, eforturile noastre vor fi in zadar, iar echilibrul precar pe care l-am asigurat prin dedicare si implicare va fi naruit.

Nu suntem in masura sa analizam cine este vinovat de situatia Colterm nu avem caderea si nici pregatirea sa gasim solutii pentru Colterm, insa va cerem voua mari producatori si furnizori de gaze din Romania sa manifestati respomnsabilitate sociala si sa ne ajutati in lupta cu acest virus nemilos.

NU OPRITI GAZUL ASTAZI LA ORA 12.00!”, se cerea în apelul acestora. Scrisoarea este semnată de managerii Spitalului ClinicJudețean Timișoara – Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” – Cristian Oancea, managerul Spitalului Clinic Municipal Timișoara – Daniel Malița, managerul Spitalului Clinic de Pediatrie ”Louis Țurcanu” – Ovidiu Adam și managerul Institutului de Boli Cardiovasculare – Constantin Luca.

Timișoara a rămas însă , de marți, de la prânz, în frig, în pragul iernii. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că negocierile cu cei de la E.ON au eșuat. Drept urmare, 56.000 de locuințe, spitalele și școlile din oraș rămân fără căldură, pentru că societatea de termoficare nu poate funcționa doar pe cărbune. Compania Delgaz Grid a anunţat că furnizorul E.On va întrerupe gazul către compania de termoficare din Timişoara, Colterm, ceea ce s-a și întâmplat. Cauza opririi furnizării gazelor o constituie datoriile mari ale societății de termoficare către furnizorul de gaz, iar săptămâna trecută primarul Dominic Fritz a anunţat și intrarea în insolvenţă a Colterm.

În același timp, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a confirmat cele declarate, în exclusivitate, de Raul Pătrașcu la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS. Președintele CJ a anunțat, într-un mesaj postat pe Facebook, că vor fi puse în funcțiune aparatele de climatizare și toate păturile electrice disponibile pentru a ajuta pacienții să reziste în saloanele neîncălzite, ca o „soluție de avarie” deocamdată.

„Este o soluție de avarie, pentru câteva zile, până când Spitalul Județean va avea centrala proprie de încălzire, astfel încât să nu mai depindă de termoficarea gestionată de Primăria Timișoara. Mâine, Consiliul Județean Timiș va aloca bani în acest sens, iar conducerea Spitalului s-a angajat să facă tot posibilul să urgenteze lucrarea și să protejeze pacienții care nu au nicio șansă să lupte deopotrivă cu boala și cu frigul”, se arată în mesajul transmis de Alin Nica pe Facebook.