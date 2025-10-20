Astfel, polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului în apartamentele distruse de deflagrație, aparținând unor proprietari care nu au fost la fața locului anterior. Odată cu contactarea acestora, anchetatorii au putut pătrunde și desfășura procedurile necesare.



De asemenea, au continuat lucrările de igienizare a fațadelor blocurilor afectate, cu sprijinul echipajelor de pompieri.



A avut loc examinarea și igienizarea perimetrului din parcarea situată în spatele imobilului afectat, în colaborare cu autoritățile publice locale.



Locatarii au fost sprijiniți în vederea accesului temporar în apartamentele deteriorate, pentru recuperarea bunurilor personale.



Totodată, a fost permis accesul firmelor de utilități pentru evaluarea defecțiunilor la rețelele de infrastructură, precum și pentru realizarea separației între utilitățile blocului afectat și cele ale imobilelor învecinate, în vederea reluării furnizării către cetățenii din zonă.

În ceea ce privește starea de sănătate a victimelor, din cele 15 persoane care s-au prezentat la unități medicale din București, 8 sunt în continuare internate, sub supraveghere medicală, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.



De asemenea, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a menținut restricții temporare de circulație în următoarele zone: - Strada Vicina (între Calea Rahovei și strada Oltina); - Aleile adiacente imobilelor afectate; - Calea Rahovei - banda 1 de circulație și o parte din locurile de parcare, între străzile Vicina și Malcoci.



Accesul pietonal rămâne restricționat pe trotuarul adiacent imobilelor afectate. Traficul rutier este deviat pe rute alternative, cu sprijinul polițiștilor rutieri, scrie Agerpres.



Toate aceste activități se desfășoară în paralel cu cercetarea penală în curs, inclusiv cercetarea la fața locului și alte proceduri derulate de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.



Sursa citată precizează că situația este în continuare în dinamică, iar structurile Poliției Capitalei, împreună cu celelalte instituții implicate, vor acționa în mod constant pentru gestionarea efectelor produse de deflagrație și sprijinirea comunității afectate.

