Rafila: Vârful epidemiei va fi în aprilie. NU recomandăm testele rapide

Specialiștii se așteaptă la o creștere semnificativă a numărului de cazuri la finalul lunii aprilie.

"Cred ca spre sfarsitul lunii aprilie, inceputul lunii mai o sa asistam la o crestere zilnica importanta a numarului de cazuri si o sa trebuiasca, cu un anumit timp inainte, sa luam masurile astea de distantare sociala foarte stricte. Intr-o luna de zile, vor aparea teste care detecteaza virusul, deci antigelul viral, apropiate ca sensibilitate si specificitate de testele de biologie moleculara, si cu alea pot sa fac screening, adica cu alea pot sa testez pe toata lumea. Incepand de luna viitoare, Romania poate avea acces la aceasta categorie de teste care identifica virusul si care vor fi pozitive de la inceputul bolii si putem sa facem o testare extinsa in tara noastra", a declarat, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Lupta pentru Romania", Alexandru Rafila.

În acest moment, capacitatea zilnica de testare la noi în țară se apropie de 1000 de teste pe zi.

"In momentul de fata, in laboratoarele existente in Romania este o capcitate undeva intre 800 si 1000 de teste pe zi se pot face. Saptamana viitoare probabil ca vom include alte 10 laboratoare in testare sa crestem macar pana la 1500 aceasta capacitate. Eu cred ca daca o sa ajungem la o capacitate de testare de 3-4.000 de teste zilnic o sa rezolvam problema", spune Rafila.

Președintele Societății de microbiologie a explicat și de ce nu sunt folosite testele rapide.

"Testele rapide care detecteaza anticorpii nu sunt utile si nu sunt recomandate de OMS. Problema este ca eu il diagnostichez pe pacient pe baza acestui test daca este pozitiv abia in ziua a 10-a 12-a de boala. Asta e principalul motiv pentru care nu recomand aceste teste cu anticopri, care determina anticopri. Anticorpii apar dupa boala, nu apar odata cu boala", a mai spus Rafila.

În ceea ce privește măștile de protecție, doar cele folosite de personalul medical autorizat protejează împotriva infectării.

"Cele chirurgicale simple nu previn contaminarea, ci previn raspandirea daca noi suntem infectati. Deci alea trebuie purtate de persoanele care sunt infectate, cu coronavirus sau cu un alt virus. Chirurgul de asta poarta masca, nu ca sa se protejeze el, ci ca sa protejeze", a spus Rafila.