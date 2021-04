„Evident că ni se pare că Raed Arafat a făcut prea mult, când Ministerul Sănătății n-a făcut nimic. Ministerul Sănătății trebuie să asigure o coordonare la nivelul fiecărui județ, așa încât pacienții cu forme medii, nu neapărat grave, să poată fi spitalizați rapid în acel județ. Nu e această coordonare.(...) Nu știu dacă e de reproșat că a gestionat o situație care nu e în responsabilitatea lui. (...)

Eu am competențe pe medicina prespitalicească, nu pe cea de urgență de care se ocupă dl Arafat. Eu nu sunt nici prieten cu dl Arafat, ba chiar au fost momente când lucram amândoi la Ministerul Sănătății și am avut poziții divergente. Nu am niciun fel de parti-pris. Sigur, au fost situații în care dânsul poate a exagerat sau putea face lucrurile mai bine, însă nu pot să-i pun în cârcă lucruri care țin de administrarea și organizarea spitalelor. Dânsul se ocupă cu intervenția în sine. Nu se ocupă cu organizarea spitalelor. (...) Dacă Ministerul Sănătății este absent în zona organizării de sănătate publică, faptul că dânsul a făcut după cum știe, poate că nu știe așa cum trebuie, dar dacă Ministerul Sănătății a lăsat terenul liber... Ministerul trebuia să aibă obiecții poate la activitatea sa, care să spunem că a preluat atribuții ale ministerului, că acolo nu avea nimeni niciun fel de responsabilitate”, a comentat Rafila prestația șefului DSU, joi seara, la un post TV, referindu-se la ultimele evenimente, ca evacuarea scandaloasă a pacienților de la spitalul „Foișor” din seara de 9 aprilie sau de incidentul tragic de luni, 12 aprilie, de la spitalul „Victor Babeș”, unde au murit trei bolnavi de COVID-19 într-un TIR de ATI.

Despre tirurile de ATI însă, Alexandru Rafila spune că nu sunt deloc potrivite pentru tratarea pacienților timp de mai multe săptămâni, ci de cel mult 7-10 zile.

Tirurile ATI au fost aduse în România în urmă cu un an, în aprilie 2020. Departamentul pentu Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a cumpărat de atunci cinci unități mobile de Terapie Intensivă de acest tip.

Rafila a declarat că „aceste TIR-uri nu sunt făcute să trateze săptămâni sau luni pacienţii. Acestea trebuie să preia pentru o scurtă perioadă de timp un vârf, adică se acumulează cazurile la ATI şi am la un moment dat o săptămână sau zece zile o perioadă critică şi le folosesc, după care mă întorc în secţiile de spital. Asta e conduita corectă. Problema e că neexistând această viziune, această organizare a sistemului de sănătate încât majoritatea spitalelor din România să aibă circuite separate pentru pacienţii infectaţi cu COVID şi să existe inclusiv o coordonare la nivel judeţean a spitalelor, care să preia cazurile mai mult sau mai puţin grave, s-a ajuns probabil la această soluţie”, a unităților mobile de ATI.

Trei pacienţi au murit, luni seară, pe 12 aprilie, după o defecţiune la instalaţia de oxigen a unităţii mobile de terapie intensivă de la Spitalul „Victor Babeş” din Bucureşti.