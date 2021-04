„De la o rată de infectare de peste 7 la mia de locuitori, am ajuns la sub 3. Acest element se regăsește în numărul de pacienți care necesită spitalizare și acces în Terapie Intensivă. Pe de altă parte, chiar dacă a scăzut rata, nu avem o scădere a numărului de pacienți din spital, ceea ce arată că încă nu am reușit imunizare grupelor vulnerabile, cum se întâmplă în alte țări.

În România, încă avem o rată mare a deceselor, ceea ce arată că persoanele vulnerabile, vârstnicii și cu boli cronice nu s-au imunizat într-un proces suficient de mare încât să se prevină formele severe. Autoritățile nu trebuie să piardă din vedere persoanele vulnerabile, cu boli cronice, care nu vor veni cu mașina să se vaccineze în centrele drive-thru, mulți nu au acces la internet. Persoanele vulnerabile trebuie să reprezinte o prioritate pentru sistemul sanitar", a spus Radu Țincu, vineri, la un post TV.

În ultimele 24 de ore, au fost raportate 138 de decese și 1.636 de cazuri noi, la puțin peste 31.000 de teste. Pe secțiile de Terapie Intensivă sunt internate, în stare gravă, 1.284 de persoane.

Accesează pagina Realitatea.NET Coronavirus pentru informații LIVE - VEZI AICI bilanțul Covid.