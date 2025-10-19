Violențele escaladează de la o oră la alta în Portland, Statele Unite și amenință să se extindă și în alte orașe mari unde au loc proteste. Polițiștii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Jurnaliștii locali spun că unii dintre protestatari au afișat mesaje specifice mișcării ANTIFA sau chiar au lipit abțibilduri care fac trimitere la aceasta. Donald Trump a desemnat recent ANTIFA drept organizație teroristă. Casa Albă a comunicat că membrii mișcării de extremă stângă urmăresc răsturnarea Guvernului prin violență.

Pe tot teritoriul țării au fost organizate nu mai puțin de 2.500 de manifestații, desfășurate sub sloganul „No Kings”, ceea ce înseamnă „Fără Regi”.

Protestatarii condamnă amenințările la adresa democrației, desfășurările de trupe în orașe, raidurile împotriva migranților și tăierile din sectorul sanitar. Manifestațiile au loc tocmai în timp ce guvernul este paralizat din cauza proiectului de lege privind finanțarea.

”Ce vrem? Ca Trump să plece! Când? Acum! Fără regi! Mâinile jos de pe New York! Sunt împotriva abuzului de putere, cred în separația puterilor în stat. Sunt deja prea multe lucruri de enumerat.

Cred că situația lumii în care aflăm acum este cu adevărat îngrozitoare. Îmi vreau drepturile înapoi. Vreau ca Trump să plece din funcție și, da, fără regi”, au declarat protestatarii.