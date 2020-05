Protest spontan al românilor plecați la muncă în Germania. CE spune Ministru Muncii

Peste 200 de români care muncesc la o plantație de sparanghel din Germania au protestat în Bornheim, o localitate în apropiere de Bonn. Oamenii spun că sunt cazați în containere insalubre și că nu primesc banii care le-au fost promiși.

"Banii jos! Să ne dea banii să plecăm acasă", a spus unul dintre români.

Muncitorii au cerut și un avocat care să îi reprezinte și au insistat să își primească banii pentru munca depusă.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut discuții cu ministrul federal al Alimentaţiei şi Agriculturii din Germania. "Am facut solicitarea si am primit asigurarea ca fermierii germani vor face tot ce se poate ca masurile de sprijin impotriva pandemiei sa fie puse la dispozitia romanilor. Am stabilit cu doamna ministru ca o va exista o comunicare constanta cu fermierii cu privire la situtatia decontarii transportului inainte de indeplnirea contractului pentru cetatentii romani care din diverse motive doresc sa revina in tara", a afirmat Alexandru.

De la debutul epidemiei de coronavirus și până în prezent, aproape 30.000 de români au ajuns în Germania pentru activități sezoniere.