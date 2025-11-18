"Aceasta a fost prima vizită de nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru Securitate internațională, Daniel Zimmerman", se precizează într-un comunicat transmis de MApN.



Ministrul Ionuț Moșteanu a avut, marți, o întrevedere cu delegația SUA. El a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu SUA, creșterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun și asumarea de către țara noastră "a unui rol de lider" în regiunea Mării Negre.

Tot marți a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru Politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan.



"Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile mediului strategic global, postura forțelor americane în România, pe investițiile semnificative în apărare asumate de țara noastră, precum și pe rolul de furnizor de securitate pe Flancul estic și pe cel sud-estic al NATO, în concordanță cu direcțiile și obiectivele propuse prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice și un partener de încredere al SUA", se arată în comunicat, citat de Agerpres.



Au fost abordate subiecte legate de contribuția României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii și al exercițiilor comune, proiecte majore de modernizare.



"Discuțiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România - SUA și angajamentul comun pentru consolidarea securității în spațiul euroatlantic", a subliniat MApN.



Luni, delegația americană a vizitat Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele înregistrate în dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american. Programul a inclus și o vizită la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.

