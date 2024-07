Totul a început după ce Andrei Nae, profesor de engleză la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, a apărut îmbrăcat ca o femeie în fața studenților, iar fotografiile cu el au devenit virale pe internet. Reacțiile au fost diverse, însă mulți nu se așteptau ca acesta să fie însurat cu o femeie.

Profesorul este căsătorit cu Bridget Moran-Nae, care, la rândul ei, este profesoară și lingvist. Bridget locuiește în prezent în București, după ce a lucrat în cinci țări de-a lungul anilor. Ea a studiat în Lituania și Austria și vorbește fluent engleză, franceză, germană, română, daneză și lituaniană.

Dr. Andrei Nae este lector, profesor de limba engleză, membru în comisia de admitere a Universității București. Controversatul cadru didactic predă cursul de masterat „Jocurile video şi identitatea culturală" şi cursul opţional „Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative", pe lângă seminare de practica limbii engleze și literatură americană.

Acesta are un CV impresionant, de vreo 20 de pagini. Are cărți scrise în limba engleză, printre care „Perspectives on Shakespeare in Europe’s Borderlands”, „Shakespeare 400 in Romania. Papers Commemorating the 400th Anniversary of William Shakespeare's Death”, „Challenging the Status Quo in Contemporary American Culture”, potrivit presei.

Începând din 2019, Nae este directorul proiectului de cercetare „Discurs colonial în jocurile video", finanţat de UEFISCDI. Andrei Nae a publicat mai multe studii sub forma de cărţi, capitole şi articole printre care se numără monografia „Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games", publicată de Routledge, în 2021.