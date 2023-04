La data de 10 aprilie 2023 polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2 au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în București, cât și în județele Ilfov și Dâmbovița, la adresele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu.

În fapt, la data de 16 noiembrie 2020, comisia de recepție formată din beneficiarul unui imobil nou construit și reprezentanți ai unor instituții publice ar fi semnat procesul verbal de recepție la terminarea unor lucrări, prin care se atestă în fals că imobilul nou construit are un regim de înălțime conform autorizației de construcție emisă.

Totodată, beneficiarul ar fi determinat lucrătorii din cadrul unor instituții publice să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil nou construit din București și a unor suprafețe vădit mai mari decât suprafețele prevăzute în autorizația de construire.

De asemenea, au fost emise 12 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.