Judecătoria Bistrița a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus arestul la domiciliu în perioada 25 noiembrie – 24 decembrie 2025, cu obligativitatea purtării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Magistrații au menționat că hotărârea a fost luată după analizarea propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, considerată neîntemeiată în forma cerută de anchetatori.​

În dosar au fost reținute trei capete de acuzare: agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore atât de inculpat, cât și de procurori, ceea ce înseamnă că situația juridică a primarului se poate schimba în perioada următoare.​

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv”, se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

Cazul a explodat public în urmă cu aproximativ trei săptămâni, când au apărut fotografii în care primarul ar apărea întreținând relații sexuale cu o angajată chiar în sediul Primăriei Livezile. Imaginile ar fi devenit virale după ce edilul le-ar fi urcat din greșeală în rubrica „poveste” pe WhatsApp, însoțite de mesajul „partidă de amor”.​

Înainte de dispunerea arestului la domiciliu, Traian Simionca, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după percheziții efectuate la Primăria Livezile și la locuințele unor persoane fizice vizate în anchetă. Edilul își luase concediu de odihnă după izbucnirea scandalului, însă ancheta a continuat cu măsuri coercitive din partea organelor judiciare.​

Traian Simionca neagă toate acuzațiile și susține că imaginile compromițătoare ar fi fost fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale. El afirmă că este victima unei campanii de denigrare și că întregul scandal ar fi fost orchestrat pentru a-i distruge cariera politică.