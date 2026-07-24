Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Prima reacție NATO după doborârea dronei, în exclusivitate pentru jurnalista Ana Maria Păcuraru
Cartierul general NATO
Publicat24 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea Plus
Jurnalista Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, prima reacție a unor oficiali NATO în legătură cu doborârea unei drone de către Aviația Militară Română, pe teritoriul țării noastre. Detaliile au venit de la ambasadorul României pe lângă Alianța Nord‑Atlantică.
Citește și
- 13:37Șeful statului Major al Apărării, după incidentul cu drona de la Buzău:”România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile”
- 13:10Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București
- 12:15Dronă doborâtă în România | Jurnalista Ana Maria Păcuraru a analizat în detaliu reacțiile internaționale și scenariile geopolitice
- 11:28Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot F-16:”Zona era nelocuită” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News