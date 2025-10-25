Tot mai mulți români care trăiesc sau călătoresc în străinătate observă cu surprindere că multe produse alimentare de bază sunt mai ieftine în state cu economii mult mai dezvoltate decât România.

De la carnea procesată până la legume și fructe, diferențele de preț sunt adesea considerabile, iar comparațiile dintre supermarketurile din România și cele din Elveția sau Germania devin virale pe rețelele sociale.

Un exemplu recent a venit din Elveția, una dintre cele mai scumpe țări din lume. Într-un supermarket elvețian, un salam uscat din carne de porc și vită, ambalat la 600 de grame, costă echivalentul a aproximativ 40 de lei. În România, același tip de produs, dar în ambalaj de doar 350 de grame, ajunge la aproximativ 35 de lei. Diferența de cantitate și de preț arată că, raportat la gramaj, produsul elvețian este semnificativ mai avantajos.

Această situație pare paradoxală, având în vedere că Elveția este recunoscută pentru standardul său ridicat de viață și pentru salariile considerabil mai mari decât cele din România. În teorie, prețurile alimentelor ar trebui să fie mult mai mari acolo, însă realitatea din magazine contrazice această logică.

Germania, un alt exemplu de echilibru între calitate și preț

Situația se repetă și în Germania, unde produsele alimentare de bază se vând la prețuri accesibile raportat la veniturile populației. În marile lanțuri de supermarketuri, un kilogram de roșii costă sub un euro, iar castraveții se vând cu aproximativ 0,59 euro kilogramul. Bananele sunt în jur de 2 euro kilogramul, pepenii mari ajung la circa 7 euro, iar făina și zahărul au prețuri de aproximativ 1 euro per kilogram.

Aceste valori sunt mult mai mici comparativ cu cele practicate în România, unde produsele alimentare de bază au crescut constant în ultimii ani. În unele cazuri, diferențele pot fi de peste 30-40%, iar raportarea la veniturile medii face ca povara pentru consumatorul român să fie mult mai mare.

