„Conform deciziilor pe care le-am luat şi care sunt nişte elemente pe care se bazează traiectoria pe care v-am spus-o, până la sfârşitul anului 2026 salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Dar, în condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci cu siguranţă vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a afirmat Bolojan, la un post TV, întrebat dacă îşi propune personal să crească pensiile până la rotativa guvernamentală.

„Creșterile nefirește pot duce la dezechilibre majore”

Premierul a subliniat că astfel de creşteri trebuie să fie sustenabile, altfel se creează dezechilibre pentru „nişte măsuri care aparent sună bine, dar care mai devreme sau mai târziu sunt reinvalidate de economia reală”.

„Ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat prin nişte inflaţii, care nu mai sunt ţinute sub control sau printr-o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele. Că noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România”, a adăugat Bolojan.

El a mai spus că, dacă se doreşte ca România să aibă mai mulţi bani pentru asistenţă socială, investiţii, sănătate sau educaţie, este nevoie fie de mai mulţi oameni activi în economie sau să fie impozitaţi mai mult cei care lucrează.

„Dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a adăugat Bolojan.