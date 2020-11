Premierul Boris Johnson, anunț despre ridicarea restricțiilor anti-coronavirus în Marea Britanie. Veste bună pentru microbiști

Evenimente sportive

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat, luni, o revenire limitată a publicului pe stadioanele din zonele Angliei mai puţin afectate de pandemia de coronavirus, după încheierea perioadei de carantină din 2 decembrie.

Potrivit acestuia, arenele vor putea primi până la 50 la sută din capacitate, cu o limită fixată la 2.000 sau 4.000 de spectatori, conform restricţiilor locale.

În zonele cele mai afectate de virus, meciurile se vor juca în continuare fără public.

Măsurile restrictive regionale pe cele trei niveluri revin din 2 decembrie. Joi vor fi anunțate nivelurile diverselor regiuni. Stabilirea încadrărilor în niveluri va fi revizuită la fiecare două săptămâni, 14 zile, până în luna martie.

Stabilirea nivelurilor va depinde de o serie de factori, inclusiv numerele de cazuri ale fiecărei zone, rata de reproducere (R) și situația sistemului medical, și anume presiunea asupra sistemului de sănătate la nivel local al spitalizărilor.

Johnson a adăugat că „îi pare foarte rău” pentru „greutățile” pe care aceste restricții le vor provoca antreprenorilor.

„Pentru prima dată de când acest virus a apărut, putem vedea o cale de ieșire din pandemie", a declarat Johnson, care este în autoizolare în prezent.

Principalele reguli anti-coronavirus

- Primul nivel: maximum șase persoane se pot întâlni în interior sau în aer liber;

- Nivelul doi: nu există întâlniri, reuniuni în interior, în timp ce în exterior sunt permise reuniunile de maximum șase persoane;

- Nivelul trei - cel mai dur nivel: întâlnirile nu sunt permise în interior sau în majoritatea locurilor în aer liber.

În toate nivelurile, se aplică excepții în cazul intalnirilor sportive. În plus, începând cu 2 decembrie, părinții cu bebeluși sub un an se pot ajuta, întîlni cu o altă familie.

Johnson a mai spus că, în cazul restricțiilor din primul nivel, oamenii ar trebui să continue să lucreze de acasă, unde este posibil.

El a adăugat că, la nivelul mediu, se pot deschide doar pub-urile care servesc la mese, în timp ce la nivelul trei, HORECA va închide, ca și localurile ce țin de industria de divertisment. Excepție vor face serviciile de livrare, care vor continua.

În cazul în care va fi permisă deschiderea restaurantelor, ultimele comenzi vor fi făcute la ora 22.00, iar băuturile vor putea fi consumate până la ora 23.00, a mai explicat premirul Boris Johnson.

Potrivit ultimelor date privind evoluția epidemiei de coronavirus, Marea Britanie ajunsese până luni la un număr total de 1.527.495 de cazuri confirmate cu noul virus și la 55.230 de decese. În ultimele 24 de ore fuseseră confirmate 15.450 de noi infectări. Marea Britanie este pe al patrulea loc ca număr total de cazuri în Europa, dar pe primul loca la bilanțul morților din cauza COVID-19.