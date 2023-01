refectul de Giurgiu, Florentina Stănculescu, a declarat vineri că judeţul se va afla într-o situaţie extrem de dificilă dacă va ninge abundent, pentru că administratorul drumurilor, Consiliul Judeţean, nu a încheiat contracte cu operatori de deszăpezire.



' Judeţul Giurgiu se află într o situaţie extrem de dificilă, deoarece nu există contracte de deszăpezire pentru o mare parte din drumurile judeţene. (...) Astăzi avem peste 150 de kilometri de drumuri judeţene unde, în situaţia în care va ninge abundent sau va fi polei, lucrurile vor fi extrem de delicate şi de complicate şi răspunderea este a CJ Giurgiu, care ne argumentează că a avut licitaţie pentru aceste tronsoane de drumuri judeţene şi că nu s-a prezentat nimeni, dar că va închiria nişte sărăriţe, nişte basculante, nişte buldoexcavoatoare', a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, Florentina Stănculescu.



Prefectul spune că procedurile de licitaţie au început târziu, aproape de debutul calendaristic al iernii, iar în alţi ani acestea erau iniţiate încă din vară.



' Licitaţiile începeau foarte devreme, vara-toamna începeau pregătirile, începeau demersurile în vederea demarării procedurii de licitaţie. Şi anul trecut când am preluat mandatul de prefect prima acţiune pe care am făcut-o a fost să emit ordin de prefect pentru verificarea bazelor de deszăpezire, asta înseamnă 28 ianuarie 2022, şi nici până atunci nu existaseră contracte, deci nici anul trecut nu au fost contracte cu operatori pentru deszăpezire', a completat prefectul judeţului Giurgiu.



Ea a menţionat că situaţia a fost discutată şi în cadrul Comitetului Judeţean de Urgenţă, care a fost informat că în judeţ nu există contracte de deszăpezire cu operatori economici, iar în situaţia în care vor exista drumuri impracticabile, poliţia îl poate amenda pe administratorul drumului.



Judeţul Giurgiu se află sub atenţionare de cod galben de ninsori şi intensificări ale vântului în 27 şi 28 ianuarie.