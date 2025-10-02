DSP Sibiu a venit, joi, cu precizări că în cazul pacientei din Tălmaciu, precizând că este vorba despre un caz "probabil" de infectare cu virusul West Nile, nu de unul confirmat. Probele recoltate (sânge și lichid cefalorahidian) au avut rezultate neconcordante, motiv pentru care cazul rămâne în stadiul de „probabil”, fiind în lucru noi analize la Centrul Regional Cluj, spun autoritățile sanitare sibiene.

Totodată, autoritățile subliniază că nu există risc pentru populația locală, întrucât virusul nu se transmite de la om la om, iar condițiile meteo actuale fac improbabilă răspândirea infecției. Totuși, ca măsură preventivă, administrația locală din Tălmaciu a fost sfătuită să intensifice acțiunile de combatere a țânțarilor.

DSP mai arată că, în acest sezon nu s-au înregistrat "alte cazuri probabile sau confirmate" cu West Nile în județ.

Ei au transmis, în context, și câteva recomandări de prevenție pentru populație, printre acestea numărându-se evitarea înțepăturilor de țânțari (îmbrăcăminte adecvată, repelente), protejarea locuințelor cu plase, eliminarea apei stătătoare și a deșeurilor care favorizează înmulțirea insectelor.

Ce spun reprezentanții DSP Sibiu

Privitor la cazul probabil de infectare cu virusul ”West Nile” la o persoană domiciliată în localitatea Tălmaciu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu face următoarele precizări:

1) Vorbim despre un caz PROBABIL de infectare, nu un caz confirmat. Pacientei în cauză i-au fost recoltate probe serologice (din sânge) și LCR (lichid cefalorahidian), probe trimise de către epidemiologii DSP Sibiu la Centrul Regional de Sănătate Publică din Cluj pentru analiză. Proba serologică a avut rezultat pozitiv, cea LCR a prezentat rezultat negativ. Acesta este și motivul pentru care cazul este definit ca ”probabil” și nu ”confirmat”. Pentru confirmare, a fost recoltat un nou set de probe. Și acestea au fost trimise la CRSP Cluj iar la momentul de față sunt în lucru.

În timpul anchetei epidemiologice efectuate de către specialiștii DSP Sibiu s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu a călătorit în afara țării.

2) La momentul de față nu există niciun pericol pentru populația din localitate. Virusul NU se transmite de la om la om. Nu există indicii că din zona respectivă ar mai fi persoane care să prezinte simptome specifice și să poată fi astfel ridicată suspiciunea de infectare. În plus, având în vedere condițiile meteo și perioada din an, riscul de creștere a numărului de infectări este aproape nul. Totuși, ca măsură preventivă, în limita posibilităților oferite de condițiile meteo, Direcția de Sănătate Publică Sibiu a recomandat administrației locale Tălmaciu, intensificarea măsurilor de combatere a țânțarilor. Conform protocoalelor în vigoare, DSP Sibiu a notificat Direcția Sanitar Veterinară și Centrul de Transfuzii Sibiu cu privire la existența acestui caz probabil de infectare cu West Nile.



3) Măsura de restrictie la donare anunțată de către reprezentanții Centrului de Transfuzii Sibiu pentru donatorii din Tălmaciu, este una preventivă! Sângele este o resursă extrem de prețioasă, care trebuie recoltată și utilizată în condiții de maximă siguranță, iar astfel de măsuri sunt luate la orice tip de suspiciune infecțioasă, nu doar la West Nile.

4) În acest sezon nu au fost înregistrate alte cazuri probabile sau confirmate cu West Nile.

5) West Nile este o infecție virală care, în 99% din cazuri nu provoacă probleme grave de sănătate. Dacă nu este asimptomatică, infecția cu virsul West Nile manifestă prin febră, dureri de cap, dureri musculare și articulare, greața, diaree, vărsături, inflamare a ganglionilor limfatici.

6) Măsurile de prevenire a infectării constau în primul rând din evitarea înțepăturilor de țânțari (purtarea de îmbrăcăminte care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, utilizarea de substanțe cu efect repelent) și protejarea locuinței (montarea de plase de protecție împotriva insectelor, golirea surselor de apă stătătoare, îndepărtarea gunoiului și deșeurilor din curte).