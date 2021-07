"Astăzi (n.r. - joi) am fost sesizaţi cu privire la faptul că trei minore de 11, 12 şi 14 ani, din oraşul Bucecea, au părăsit domiciliul în aceasta dimineaţă şi nu au revenit până în prezent. Există date conform cărora cele trei minore s-ar afla împreună", a purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.

Cea mai mare dintre fete are 14 ani, 1,65 metri înălţime, ochi căprui, păr blond lung, iar la momentul plecării de acasă purta pantaloni lungi de culoare neagră şi hanorac roz.



Cea de-a doua fetiță este cu trei ani mai mică, mai exact are 11 ani, 1,50 metri înălţime, ochi căprui, păr brunet lung, iar la momentul dispariţiei purta un tricou de culoare neagră şi pantaloni scurţi albaştri.



Cea de-a treia fetiţă are 12 ani, 1,60 m înălţime, ochi căprui, păr şaten lung şi purta pantaloni scurţi albaştri şi un maiou de culoare albă.



Cetăţenii care deţin informaţii cu privire la aceste persoane sunt rugaţi să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.