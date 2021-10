Astfel, la UPU Constanţa au ajuns 43 de pacienţi, dintre care unul a decedat, şi trei cadre de intervenţie, la Spitalul Militar au ajuns 29 de pacienţi, dintre care unul a decedat în timpul transportului şi i s-au aplicat manevre de resuscitare fără rezultat favorabil în unitatea medicală, iar alţi 43 de pacienţi au ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie.



Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa a operaţionalizat, vineri, noi paturi pentru pacienţii cu COVID-19, în contextul transferului de bolnavi de la Spitalul de Boli Infecţioase.



Dintre cei 42 de pacienţi ajunşi la SJU Constanţa, 16 au rămas internaţi în această unitate sanitară, iar 10 au fost transferaţi la Spitalul Agigea, şapte au fost transferaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie, trei au plecat la domiciliu, la cerere, iar alţi şase pacienţi şi cei trei membri ai echipajelor de intervenţie sunt în curs de evaluare şi tratament.



"Am primit la Judeţean, în UPU, 42 de pacienţi şi trei membri ai personalului medical de intervenţie. Din păcate, un pacient, în afara celor 42, era decedat. În Spitalul Judeţean s-au internat 16 pacienţi, dintre care şapte pacienţi în ATI COVID, un pacient în Cardiologie, zonă de izolare COVID, doi pacienţi în Pediatrie, o mamă şi un copil, şi şase au fost internaţi în zona de postoperator, etajul V COVID, deschisă astăzi. Am transferat din cei 42 de pacienţi, iniţial primiţi la noi şi evaluaţi de către noi, şapte la Spitalul de Pneumologie Palazu Mare, pacienţi stabili, care necesitau doar o sursă de oxigen. La Spitalul Agigea au fost transferaţi 10 pacienţi. La domiciliu, la cerere, au plecat trei pacienţi, doi copii şi mama unuia dintre ei. La ora actuală, în UPU, mai sunt din pacienţii de la Infecţioase şase pacienţi şi cei trei membri ai personalului de intervenţie care sunt în curs de tratament şi evaluare. De la Spitalul Militar, ulterior am primit doi pacienţi", a afirmat Rodica Tudoran.



Medicul a precizat că la Spitalul Militar iniţial au fost transportaţi 29 de pacienţi de la Infecţioase, dintre care unul a decedat în timpul transportului.



Totodată, 50 dintre pacienţii de la Spitalul de Boli Infecţioase au ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie, şapte dintre aceştia fiind iniţial transportaţi la UPU de la SJU.



Potrivit medicului, în afara pacienţilor transferaţi de la Spitalul de Boli Infecţioase, la SJU Constanţa s-au primit în continuare, pe parcursul zilei de astăzi, bolnavi diagnosticaţi sau cu suspiciune de COVID-19, veniţi de la domiciliu.

Reamintim că șapte pacienţi au murit, astăzi, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Inițial, în meia au apărut informații potrivit cărora ar fi existat 9 victime ale incendiului de la Constanța, ulterior numărul persoanelor decedate fiind updatat chiar de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Arafat a cerut chiar scuze, după ce a fost transmis greșit numărul de morți în urma tragediei de la secția ATI a Spitalului Constanța. „Din păcate, am avut și 7 persoane decedate. La început s-a confirmat cifra de 9 persoane și apoi a fost actualizată. Când raportăm date în dinamică, se întâmplă astfel de cazuri. Ca să nu se întâmple astfel de situații, ar însemna să nu comunicăm nimic până nu stăm la rece. Au fost calculați de două ori cei doi pacienți care au decedat la Spitalul Județean și la Militar. Ne cerem scuze și ne bucurăm că sunt 7 și nu 9. Spitalul de infecțioase a fost supus la 2 controale ale ISU Constanța în 2020 și februarie 2021. Au fost constatate anumite nereguli, unele care se referă la instalații electrice și unele improvizații, la siguranțe dezechilibrate și s-a constatat nefuncționalitatea instalației de semnalizare a incendiului. Existau în spital senzori pentru oxigen, iar instalația de detectare la incendiu nu exista”, a spus Arafat.