Pilda zilei



Pe o insulă trăiau odată toate sentimentele umane: Buna Dispoziție, Tristețea, Întelepciunea, Iubirea şi altele. Într-o zi sentimentele au aflat că insula se va scufunda în curând, aşa că şi-au pregătit navele şi au plecat; doar Iubirea a rămas până în ultimul moment. Când insula a început să se scufunde, Iubirea a hotărât să ceară ajutor. Bogăția a trecut pe lângă Iubire într-o barcă luxoasă şi Iubirea i-a zis:

– Bogăție, mă poti lua cu tine?

– Nu te pot lua, căci am mult aur şi argint în barca mea şi nu mai am loc pentru tine.

Atunci Iubirea i-a cerut ajutorul Orgoliului, care tocmai trecea pe acolo:

– Orgoliu, te rog, mă poți lua cu tine?

– Nu te pot ajuta Iubire, aici e totul perfect… mi-ai putea înclina nava.

Iubirea a rugat mai apoi Tristețea, care trecea pe lângă ea:

– Tristețe, te rog, lasă-mă să vin cu tine!

– Oh, Iubire, sunt atât de tristă încât simt nevoia să stau singură…

Chiar şi Buna Dispoziție a trecut pe lângă Iubire, dar era atât de mulțumită încât nu a auzit că o striga. Dintr-o dată o voce a strigat:

– Vino, Iubire, te iau cu mine!

Era un bătrân cel care vorbise. Iubirea s-a simțit atât de recunoscătoare şi plină de bucurie încât a uitat să îl întrebe pe bătrân cum îl cheamă. Când au ajuns pe țărm, bătrânul a plecat. Iubirea şi-a dat seama cât de mult îi datora şi a întrebat Cunoaşterea:

– Cunoaştere, îmi poți spune cine m-a ajutat?

– Era Timpul…

– Timpul? s-a întrebat Iubirea, dar de ce tocmai Timpul m-a ajutat?

Cunoaşterea, plină de înțelepciune, i-a răspuns:

– Pentru că numai Timpul e capabil să înțeleagă cât de importantă e Iubirea.

Mai multe detalii pe realitateaspirituala.net