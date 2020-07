Organizatorii Turneului de tenis de la Palermo cer o excepție de la regula carantinării pentru românca Simona Halep

''Am trimis de urgenţă o scrisoare ministrul Sănătăţii, Roberto Speranza, cerând o derogare pentru participanţii la Palermo Ladies Open. Măsura ar afecta o jucătoare ca Simona Halep, numărul 2 mondial şi campioana de Wimbledon, care nu ar mai putea participa la turneul de la Palermo”, au anunţat organizatorii pe Twitter.

Simona Halep a anunțat deja că va evolua doar la turneele de tenis din Europa în 2020, evitând întrecerile din China și Statele Unite ale Americii.

#Palma (CEO #PLO20): "I’m convinced that there are all the necessary conditions and guarantees to give a derogation for all tennis players coming from Romania or Bulgaria, in order to avoid their quarantine and, hence, their retirement from the tournament of Palermo"