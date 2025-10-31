În forma sa cea mai severă, această procedură permite suspendarea drepturilor unui stat membru în cazul unor abateri grave de la valorile europene. Informația a fost relatată de publicația VSquare, care citează surse diplomatice din interiorul Uniunii.

Motivele care au declanșat reacția Olandei

Demersul vine în urma modificărilor constituționale adoptate de Parlamentul slovac în luna septembrie, prin care este consacrată existența a doar două genuri – masculin și feminin. În plus, au fost introduse schimbări privind regulile de adopție și o prevedere controversată ce stabilește prioritatea legislației naționale în fața normelor Uniunii Europene. Aceste decizii au atras critici din mai multe capitale europene, fiind considerate un pas înapoi în privința protecției drepturilor comunității LGBT+.

Rezoluția Parlamentului olandez și presiunea asupra Comisiei Europene

Pe 16 octombrie, Parlamentul olandez a adoptat o rezoluție prin care solicită guvernului să reacționeze la acțiunile Slovaciei. Deputații olandezi consideră că modificările din Bratislava limitează drepturile persoanelor LGBT+ și încalcă principiile fundamentale ale dreptului european. Conform presei, executivul de la Haga evaluează în prezent dacă alte state membre ar fi dispuse să susțină inițiativa, însă dorește ca primul pas să fie făcut de Comisia Europeană, prin deschiderea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Eurodeputații cer deschiderea imediată a negocierii de aderare pe capitole cu Moldova

Reacțiile instituțiilor europene

Amendamentele adoptate la sfârșitul lunii septembrie au generat deja reacții negative din partea instituțiilor europene. Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei, a transmis observații critice asupra noilor prevederi, iar Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu compatibilitatea modificărilor constituționale cu valorile și legislația Uniunii.

Poziția premierului slovac Robert Fico

Premierul Robert Fico, cunoscut pentru relațiile sale cordiale cu Vladimir Putin, a adoptat în ultimele luni o atitudine tot mai distantă față de Bruxelles. Pe 27 octombrie, Fico a anunțat că Slovacia nu va participa la inițiativele Uniunii Europene de sprijin militar pentru Ucraina, argumentând că prioritatea guvernului său este stabilitatea economică și interesele interne. De asemenea, liderul slovac a calificat decizia UE de a transfera 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate către Ucraina drept „o mare greșeală”.

Parlamentul European pregătește un răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României