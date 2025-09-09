Decizia autorităților vine pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru servicii dedicate animalelor de companie, într-o perioadă în care piața de profil din România se extinde constant.

O profesie oficializată într-o piață în plină expansiune

România se aliniază astfel altor state europene care reglementează ocupația de îngrijitor de câini. Până acum, aceste servicii erau oferite de persoane fizice sau centre private, fără certificare oficială. Ministerul Muncii încurajează persoanele care activează deja în domeniu să legalizeze activitatea. Noile reglementări urmăresc protecția animalelor și siguranța clienților.

Cum te poți autoriza ca îngrijitor de câini

Cei interesați trebuie să urmeze un curs de formare acreditat, care include module despre comportamentul canin și socializare, gestionarea câinilor agresivi sau anxioși, prim-ajutor veterinar de bază și reguli de igienă, siguranță și transport. La final, participanții primesc o diplomă recunoscută la nivel național. Aceasta le permite să lucreze în centre specializate sau ca persoane fizice autorizate, oferind servicii independente clienților.

Venituri posibile pentru îngrijitorii de câini

Tarifele pentru serviciile de îngrijire a câinilor variază în funcție de mărimea patrupedului și durata serviciului. Găzduirea câinilor poate aduce între 40 și 100 de lei pe zi, iar vizitele la domiciliul proprietarilor aproximativ 90 de lei pe zi. În plus, centrele oferă reduceri pentru perioade mai lungi de ședere. Majoritatea angajaților vor lucra cu contract și activitatea va fi fiscalizată, odată cu reglementarea meseriei.

Pași spre un oraș mai „pet-friendly”

Pe lângă reglementarea noii meserii, România face progrese pentru integrarea câinilor în viața urbană. În Oradea, o asociație chinologică organizează cursuri gratuite de dresaj. În urma lor, câinii primesc un atestat oficial care confirmă că sunt disciplinați și nu reprezintă un pericol pentru public.

Impact economic și social al meseriei

Reglementarea ocupației răspunde cererii reale din piață. Studiile arată că în orașele europene care permit accesul câinilor în restaurante și alte spații publice, industria ospitalității poate crește cu până la 20%. Tot mai mulți români consideră animalele membri ai familiei, ceea ce stimulează dezvoltarea pieței. Aceasta include servicii de îngrijire personalizată, hoteluri și pensiuni pentru câini, antrenamente și cursuri de dresaj, precum și produse premium pentru animale.

Oportunitate pentru cei pasionați de animale

Meseria de îngrijitor de câini poate fi o sursă constantă de venit pentru persoanele care iubesc animalele. În plus, recunoașterea oficială și diploma acreditată permit activitatea legală și oferă siguranță atât proprietarilor, cât și patrupedelor. Dezvoltarea pieței și noile reglementări fac ca profesia să fie la îndemâna oricui dorește să combine pasiunea pentru animale cu o activitate remunerată.

