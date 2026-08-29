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O nouă dronă a căzut pe litoral. De data aceasta pe plaja Mondern, din stațiunea Mamaia | VIDEO
Resturi de dronă pe stabilopozii de la plaja Modern, Mamaia. Foto/Captură video
Alerta a fost dată din nou în această seară în zona Plajei Modern din Constanța, unde autoritățile au intervenit de urgență în urma identificării unui obiect suspect. Din primele informații, există suspiciunea că dispozitivul depistat la țărm ar putea fi o dronă, fiind mobilizate echipe specializate pentru izolarea perimetrului și analizarea obiectului.
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