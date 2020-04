O bunicuță din Brazilia, în vârstă de 97 de ani - cea mai vârstnică supraviețuitoare a COVID-19

Recuperarea sa neaşteptată a reprezentat o rază de speranţă pentru Brazilia, țară în care epidemia de coronavirus a expus un sistem sanitar fragil şi a stârnit dezbateri politice aprige pe tema celei mai bune strategii pentru stoparea răspândirii virusului şi susţinerea economiei ţării.



Singura supravieţuitoare a unei familii provenite din Italia, formată din unsprezece surori, Dal Colleto trăieşte singură în oraşul-port Santos, a precizat într-un comunicat Rede D'Or Sao Luiz, care administrează spitalul Vila Nova Star.



"Deşi are aproape un secol de viaţă, Gina are o rutină foarte activă şi îi place să meargă pe jos, să facă cumpărături şi să gătească", se arată în comunicatul care precizează că femeia are "şase nepoţi şi cinci strănepoţi".



În spital, lui Dal Colleto i s-a administrat tratament cu oxigen şi a fost internată la terapie intensivă, se arată în comunicatul citat.



Duminică, Ministerul Sănătăţii din Brazilia a anunţat că 1.223 de persoane au murit în urma epidemiei, cu 99 mai multe decât în ziua precedentă. Brazilia are 22.169 de cazuri confirmate.



Preşedintele brazilian, Jair Bolsonaro, de extremă-dreapta, fost căpitan de armată, a criticat măsurile de distanţare socială impuse de guvernatorii statelor şi chiar propriii oficiali din sistemul sanitar. El vrea ca economia să repornească, argumentând că închiderea pe perioade prelungite reprezintă un risc mai mare decât o boală pe care o numeşte "o mică răceală".