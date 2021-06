Din cele 4000 de hectare pe care Vasile Pamfi cultivă cereale, mai mult de 200 din ele sunt inundate. Cu toate astea, el spune că ploile de anul acesta sunt foarte bune. Pierderile, însă, nu pt fi deocamdată cuantificate.

"Acum este destul de devreme, cred că peste vreo 3-4 zile vom avea acces acolo, apa este mare și nu avem acces. Cu siguranță vor fi pierderi pentru că asta e situația, dar ținând cont că eu am o suprafață destul de mare, nu mă afectează, procentul este foarte mic, chiar dacă am pierderi totale acolo. Pe mine, ca fermier, cu suprafața pe care o am, ploile m-au avantajat foarte mult. Va dați seama, anul trecut n-a plouat deloc, am avut pierdere totală. Anul asta e ok, să știți. E bine", a declarat fermierul din Vaslui.

Nici asigurările nu sunt o garanție, spune fermierul, pentru că firmele la care a încheiat până acum polițe nu i-au plătit în anii trecuți nici o pagubă.

"În anii anteriori făceam asigurări și când am avut calamități, că am avut, firmele de asigurări cu care am lucrat eu atunci, nu dau nume că sunt firme mari și astăzi, au avut grijă să nu-mi plătească mai nimic. Și din momentul ăla am luat decizia, e trebă veche de vreo 10 ani aproape, am luat decizia să nu mai fac nicio asigurare indiferent care sunt consecințele. Și asta fac, nu vreau să mai aud. Asigurarea din punctul meu de vedere este că aghiazmă: nici nu te vindecă, dar nici nu te omoară", mai spune Vasile Pamfi.