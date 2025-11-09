Câștigul spectaculos, obținut cu un simplu bilet completat online, transformă un român într-un nou milionar peste noapte și marchează unul dintre cele mai mari momente din istoria jocului.

Cel mai mare premiu al anului, obținut cu o singură variantă

Loteria Română a anunțat duminică seară că la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei, echivalentul a 9,66 milioane de euro. Norocosul a jucat online, pe platforma oficială a Loteriei, bilete.loto.ro, unde a completat o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Prețul total al biletului? Doar 12 lei. Este al doilea cel mai mare premiu din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I înregistrat în 2025.

Numerele norocoase de la extragerea de duminică, 9 noiembrie 2025

Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

Noroc: 6 8 4 9 5 2 6

Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6

Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

Recordurile din acest an

Anterior, marele premiu fusese adjudecat pe 11 mai 2025, când un alt jucător norocos a câștigat suma de 10.046.415,60 lei. Cu toate acestea, câștigul de acum intră direct în topul istoric al Loteriei Române, fiind depășit doar de un singur premiu mai mare acordat vreodată.

Cum își poate revendica premiul câștigătorul

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul. Dacă termenul este depășit, dreptul asupra sumei se pierde definitiv. Deocamdată, identitatea norocosului nu a fost dezvăluită.

