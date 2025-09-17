Lipsa cititoarelor de cip împiedică accesul la informațiile stocate digital, astfel că oamenii sunt obligați să prezinte în continuare documente pe hârtie. Situația creează confuzie și nemulțumiri, în special în rândul celor vârstnici sau vulnerabili.

Cetățenii prinși între două sisteme paralele

Problema a ieșit la iveală atunci când un locuitor din Sectorul 3 al Capitalei nu a putut să își folosească buletinul electronic la Direcția de Taxe și Impozite Locale, deoarece instituția nu deținea echipamente compatibile. Documentul conține, pe lângă datele clasice – nume, CNP, cetățenie, sex, semnătură, data emiterii și a expirării – și un cip în care se află informații suplimentare, precum adresa de domiciliu, amprentele și certificate digitale pentru semnătura electronică. Toate acestea sunt însă inaccesibile fără cititoare speciale.

MAI arată spre autoritățile locale

Ministerul Afacerilor Interne a explicat că nu are atribuții privind dotarea instituțiilor cu cititoarele necesare. Potrivit ministerului, fiecare autoritate publică, fie centrală, fie locală, trebuie să achiziționeze echipamentele și să instaleze aplicația IDPLUGMANAGER, care permite citirea datelor, semnarea electronică și autentificarea în sistemele informatice ale statului.

O problemă extinsă la nivel național

În lipsa cititoarelor, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la certificatul de atestare a domiciliului, care poate fi obținut online prin hub-ul MAI. Această soluție însă nu rezolvă blocajul creat în numeroase instituții unde documentul electronic nu poate fi folosit.

Unele primării au făcut investiții, altele așteaptă

Există autorități locale care s-au adaptat deja la noul sistem. În Sectorul 5, spre exemplu, există cititoare la Direcția de Evidență a Persoanelor și la Direcția de Asistență Socială. Primăriile Sectorului 6 și Iași au confirmat, de asemenea, că dispun de echipamente compatibile. În schimb, administrațiile din sectoarele 1, 3 și 4, dar și Primăria Constanța, fie nu au cumpărat cititoare, fie au anunțat că vor reveni cu un răspuns în termen de 30 de zile.

Achiziții prin SEAP în 2024 și 2025

În platforma oficială de achiziții publice, SEAP, apar înregistrate mai multe tranzacții recente. Primării din orașe precum Timișoara, Suceava, Satu Mare sau Sfântu Gheorghe au cumpărat echipamente în 2024 și 2025. Consiliul Județean Ilfov, dar și localități mai mici, cum sunt Pantelimon sau Azuga, au făcut la rândul lor investiții.

Instituțiile publice care s-au modernizat

Nu doar administrațiile locale au cumpărat cititoare. Printre instituțiile care s-au dotat se numără Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Iași, Inspectoratul de Jandarmi Vaslui, Universitatea din Craiova, Imprimeria Națională și OSIM. Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe precum Galați, Constanța, Sibiu și Timiș au urmat aceeași cale, la fel ca direcțiile fiscale din Galați, Sibiu și Ploiești.

Un sistem modern, dar greu de folosit

Deși noile buletine electronice au fost lansate oficial în martie 2025, iar până în prezent s-au emis peste 500.000 de exemplare, infrastructura administrativă rămâne fragmentată. Cetățenii continuă să fie nevoiți să aducă documente tipărite pentru informații care există deja stocate digital pe noile cărți de identitate.

