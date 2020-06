Nelu Tătaru: Purtarea măștii, OBLIGATORIE până când nu vor mai fi cazuri noi și focare COVID

Nelu Tătaru a anunțat joi că purtarea măștii încă rămâne obligatorie.

„Deocamdata in spatiile inchise si la locurile de munca, cu cateva exceptii. In momentul in care la nivel national vom avea o comunicare scazuta, când nu vom mai avea focare, atunci nu vor mai fi obligatorii măștile. Până atunci, este o minimă masura de preventie. Cât timp suntem apropiati in spatii inchise, ne gandim sa ramana aceasta masura”, a spus Tătaru.

Despre data la care este posibil să se renunțe la purtarea măștii, ministrul Sănătății a spus că „orizontul de timp ni-l va da evoluția: numărul de cazuri noi, numarul de cazuri de la terapia intensiva și, in masura in care vedem ca raman cazuri noi intr o comunitate sau in anumite focare, cum sunt spitalele sau caminele de batrani , atunci o sa ne gandim”.

Întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că există instituții publice în care nu se respectă măsura distanțării si purtarea mastii, Nelu Tătaru a răspuns că acest lucru este "destul de grav, pentru ca sunt recomandari pe care MS le-a facut”.

În ceea ce privește renunțarea la măsura ca persoanele care călătoresc în alte țări să stea izolate 14 zile la întoarcerea în România, Nelu Tătaru spune că nu este momentul să se renunțe la această măsură.

„După 15 iunie, românii care se întorc din anumite țări ar putea să nu mai fie nevoiți să stea în izolare, însă o astfel de decizie nu a fost luată deocamdată. În aceasta perioada analizam aceasta masura, inca nu este momentul. Veti vedea spre 15 iunie si deciziile luate”, a explicat ministrul Sănătății.

Despre preluarea spitalelor de la primării, ministrul Nelu Tătaru a spus că se dorește să se „preia coordonarea (spitalelor - n.red.), subordonarea ramane la autoritatile locale. Conditia este sa avem un management, o conduita si o coordonare medicala centralizata, pentru a putea desfasura activitate medicala si de calitate dar si complexă. Gândiţi-vă că dacă în această pandemie nu aveam coordonarea, nu puteam, oricât aş fi mers eu prin fiecare spital, să aduc modificarea acelui management şi gândiţi-vă că au fost focare importante”.

Ministrul Sănătății a vizitat joi Spitalul Orășenesc din Mioveni, la cererea managementului și a autorităților locale. La începutul epidemiei de coronavirus s-a decis ca spitalul să fie suport COVID.

Nelu Tătaru a ajuns la Mioveni la ora 11.00. Prima a fost secția pentru pacienții cu coronavirus. În timpul turului său i s-a alăturat și managerul spitalului Horia Trăilă și ceva mai târziu, primarul Ion Georgescu și deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

Ministrul Sănătății a vizitat Secția COVID-19 amenajată special în vechea clădire a spitalului, ulterior a mers în clădirea nouă, acolo unde i-au fost prezentate secțiile, dotările și personalul.

La începutul crizei de coronavirus, mai mulți medici de la Spitalul Mioveni, inaugurat anul trecut, și-au dat demisia după ce s-a decis ca unitatea să devină suport pentru COVID-19. Demisiile nu au fost însă acceptate de managerul spitalului.

Pe 29 martie, medicii şi asistentele de la Spitalul Orăşenesc din Mioveni au refuzat cu vehemenţă să accepte să trateze bolnavi de coronavirus, deşi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a decis ca spitalul sa fie suport COVID.