Este vorba despre varza murată. De ce trebuie să mănânci cât mai des varză murată. Beneficiile nebănuite ale acestei murături.

Probiotic pentru sistemul digestiv

Varza murata este bogata in probiotice, acele bacterii „bune” care sustin sanatatea sistemului digestiv. Consumul regulat de varza murata poate ajuta la echilibrarea florei intestinale si la imbunatatirea digestiei.

Ofera un aport de nutrienti

Varza murata este o sursa buna de vitamine si minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina K, vitamina B6 si acid folic. Aceste substante nutritive sunt esentiale pentru functionarea corespunzatoare a organismului si pentru mentinerea imunitatii.

Bogata in antioxidanti

Varza murata contine antioxidanti precum vitamina C si compusi fitochimici, care pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi din organism si la reducerea stresului oxidativ. Totodata, varza murata face parte dintr-un grup de alimente bogate in antioxidanti care lupta impotriva cancerului. De exemplu, in studiile de laborator, aceasta a demonstrat protectie impotriva formarii celulelor canceroase si efecte pozitive asupra scaderii inflamatiei.

Promoveaza sanatatea inimii

Consumul de varza murata poate ajuta la scaderea tensiunii arteriale si la reducerea nivelului de colesterol rau (LDL). De asemenea, varza murata contine potasiu, care are un rol important in mentinerea functiei cardiace sanatoase.

Ajuta la pierderea in greutate

Datorita continutului scazut de calorii si bogatiei in fibre, varza murata poate contribui la crearea senzatiei de satietate si poate sustine pierderea in greutate in cadrul unei diete echilibrate.

Întărește imunitatea

Multi nu stiu faptul ca intestinul nostru este organul care contine majoritatea sistemului imunitar, iar probioticele din varza murata joaca un rol major in reglarea sanatatii intestinale.

Studiile au aratat rolul important al probioticelor ca parte a unei diete sanatoase, care poate oferi o abordare sigura, care adauga o bariera impotriva multor tipuri de infectii microbiene. Cercetarile au aratat ca probioticele pot fi eficiente in combaterea diareei, a rezistentei la antibiotice, a colitei cu Clostridium difficile, a diferitelor infectii, a bolilor inflamatorii intestinale, a constipatiei si chiar a cancerului.

Reduce inflamatia si alergiile

Autoimunitatea – una dintre cauzele fundamentale ale inflamatiei – este o stare in care organismul isi ataca propriile tesuturi, deoarece suspecteaza ca este vatamat de un „invadator” exterior, indiferent daca acesta este un aliment la care esti sensibil sau alergic, toxinele de la produse de uz casnic si de infrumusetare, aer, apa de proasta calitate si asa mai departe.

Probioticele benefice ale verzei murate ajuta la cresterea si reglarea celulelor, care sunt supranumite „celule ucigase naturale”, care controleaza caile inflamatorii ale organismului si iau masuri impotriva infectiilor sau a reactiilor alergice la alimente. Astfel, se reduce riscul de a dezvolta aproape toate bolile cronice existente.

Sursa Sfat Naturist