În acest articol, vom explora motivul pentru care partenerul tău ar putea să te înșele, în funcție de zodia sa. Nu este niciodată placut să presupui că cineva te-ar putea înșela, dar realizarea faptului că diferite semne zodiacale au înclinații diferite poate fi utilă în a te pregăti pentru ceea ce ar putea să vină.

Unele zodii sunt cunoscute pentru a fi mai orientate spre aventură, iar altele sunt mai loiale și devotate. Este important să înțelegi că aceste caracteristici zodiacale sunt aplicabile atât pentru bărbați, cât și pentru femei, iar trecerea peste stereotipuri este esențială pentru a înțelege motivele infidelității.

Berbec

Satisfacția, confortul și rutina pot fi terifiante pentru un Berbec. Nu vrea să se plafoneze, îi place să fie impulsiv și să mențină lucrurile vii.



Un Berbec poate înșela ca o modalitate de a agita atmosfera din relația lui.



Nu o face pentru că nu e fericit sau că nu îi pasă de partenera lui, ci doar se bucură de fiorul ilicit al infidelității. Când Berbecul înșală, scapă de monotonie și simte din nou că nu se mai plictisește, iar asta merită tot riscul pentru el.

Taur

Dacă un Taur a fost înșelat, va înșela pentru a fi la egalitate. Devine extrem de gelos, posesiv și, dacă crede că partenera lui e infidelă, atunci i se pare corect să înșele.



Infidelitatea lui ține mai mult de mândrie și de încrederea de sine și este un compromis de comportament pentru el.



Taurului îi ia foarte mult să aibă încredere în cineva și se așteaptă în permanență să fie dezampgit, așa că poate înșela doar pentru că se gândește că partenera lui o face sau o poate face.

Gemeni

Nu este vorba că bărbatul din zodia Gemeni nu își ia relația în serios, dar conceptul de angajament total îl sperie. Când înșală, o face de obicei de frică. Se teme că nu va mai evolua ca persoană, că se va plictisi sau că nu e cu persoana potrivită.



Acest nativ poate înșela și pentru că în adâncul sufletului lui e speriat că, dacă va fi fidel, va sfârși cu inima frântă și singur.

Rac

Dacă un Rac își înșală partenera, probabil că se simte înstrainat de ea, ca și când acesteia nu i-ar păsa de el. Racul înșală pentru a se conecta cu cineva în speranța de a găsi o conexiune mai profundă.



Poate înșela ca o reacție pur emoțională, deoarece se simte rănit, supărat sau confuz. Poate că nu e cel mai bun mod de a se lămuri și a-și găsi liniștea, dar el crede în acel moment că îl ajută.

Leu

Leul vrea să fie vedetă, mai ales în relația lui și, dacă nu primește atenția de care are nevoie, va merge în altă parte să o caute. Uneori, Leul înșală pentru că e speriat că îmbătrânește sau e îngrijorat de aspectul său fizic. Practic, nu mai are încredere că e atractiv și vrea să caute confirmarea.



Acest lucru poate părea superficial, dar Leul investește mult pentru a arăta bine. Infidelitatea îl face să simtă că încă mai are ceva de oferit.

Fecioară

Bărbatul din zodia Fecioară va înșela atunci când atât el, cât și partenera lui nu vor mai avea timp unul pentru altul, când abia se mai văd și-și vorbesc. Acolo unde există distanță, lipsă de comunicare și contact fizic, infidelitatea poate prinde rădăcini și crește.



Acest nativ are tendința de a gândi și analiza prea mult lucrurile, așa că, dacă partenera lui nu e niciodată acolo pentru el, mintea lui poate crea tot felul de scenarii de genul că e infidelă sau că și-a pierdut interesul pentru relație. Bărbatul Fecioară se va simți ca ultimul om dacă, după ce a înșelat, va descoperi că partenera lui era doar ocupată, nu infidelă.

Balanţă

Bărbatul Balanță se poate implica într-o relație serioasă fără să se gândească suficient înainte. Așadar, în loc să se apropie de partenera lui, el devine neliniștit. Acest nativ nu vrea să-și rănească partenera, așa că își păstrează sentimentele pentru sine și acționează în alte moduri, cum ar fi să înșele.



El se va minți singur că nimeni nu va fi rănit dacă va fi infidel. Se va distra puțin și partenera lui nu va trebui niciodată să știe că nu e pe deplin mulțumit de relație.

Scorpion

E greu să găsești un bărbat mai pasional decât Scorpionul. Nu numai că simte lucrurile la intensitate maximă, dar îi și place ca partenera lui să aibă aceeași capacitate ca și el.



Dacă Scorpionul simte că lipsește ceva din relația lui, cum ar fi chimia sexuală, pofta trupească sau un spirit de aventură sexuală, îl va căuta în altă parte.

Săgetător

Săgetătorul nu este un mare fan al relațiilor serioase și al angajamentului pe viață. Preferă relațiile pasaje și aventurile de-o noapte, în care ambele părți să-și exprime sexualitate în orice mod doresc.



Cu toate acestea, nu toți Săgetătorii au o relație deschisă.



Dacă Săgetătorul se simte captiv sau sufocat, poate înșela și se va justifica spunând că a fost doar într-o călătorie de descoperire a sinelui, încercând să se reconecteze cu parți pierdute din el însuși. Acest lucru ar putea fi adevărat, dar este, de asemenea, adevărat și că înșală doar pentru aventura și fiorul pe care îl oferă înșelatul.

Capricorn

Capricornul nu este adeptul infidelității și, cu siguranță, se va simți groaznic dacă e prins, scrie eva.ro. Dar, dacă un Capricorn se simte captiv în relația lui (dețin o afacere de familie împreună sau au copii) și simte că nu există cale de ieșire, ar putea să înșele.



Pentru el, infidelitatea este doar o modalitate de a lua o pauză de la toate responsabilitățile lui și de a se simți liber pentru o vreme. Uneori, să fii adult e destul de greu, iar infidelitatea este refugiul lui pentru a ușura situația.

Vărsător

Vărsătorul nu suportă să se simtă sufocat, ca și cum nu mai are loc să respire. El va înșela dacă va simți nevoia de spațiu și de libertate.



Vărsătorul va fi infidel când va pleca singur într-o călătorie și întâlnește pe cineva. S-ar putea să facă cu o străină lucruri pe care nu le-ar face în mod normal cu partenera lui, așa că infidelitatea îi dă permisiunea de a deveni pe atât de ciudat pe cât îi place.

Pești

Majoritatea Peștilor nu își propun să înșele, nu acesta este scopul lor în viață. Pentru mulți dintre ei, infidelitatea a fost cu adevărat neașteptată, aproape un accident.



Dacă bărbatul din zodia Pești a băut prea mult, spre exemplu, acesta va fi ușor de sedus, chiar dacă își iubește în mod evident partenera.



Unii Pești pot fi ușor de manipulat și naivi, poate nici nu înțeleg că cineva încearcă să-i seducă până când deja e prea târziu. De asemenea, vor înșela dacă se îndrăgostesc cu adevărat de altcineva, o persoană cu care le este menit de fapt să fie.

